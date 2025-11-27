Ушла из жизни журналистка и ведущая спортивных новостей Диля Ибрагимова

Не стало известной казахстанской журналистки и телеведущей спортивных новостей Дили Ибрагимовой, сообщает Zakon.kz.

Несколько лет она боролась с тяжелым заболеванием.

Диля Ибрагимова многие годы работала на казахстанском телевидении и стала одним из узнаваемых лиц спортивной журналистики в стране.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что умер певец и актер из "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл Делано.

