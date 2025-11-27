#АЭС в Казахстане
События

Ушла из жизни журналистка и ведущая спортивных новостей Диля Ибрагимова

Диля Ибрагимова, спорт, журналист, смерть , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 20:34 Фото: из личного архива Дили Ибрагимовой
Не стало известной казахстанской журналистки и телеведущей спортивных новостей Дили Ибрагимовой, сообщает Zakon.kz.

Несколько лет она боролась с тяжелым заболеванием.

Диля Ибрагимова многие годы работала на казахстанском телевидении и стала одним из узнаваемых лиц спортивной журналистики в стране.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что умер певец и актер из "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл Делано.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
