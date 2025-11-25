#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

62 года и переполненный зал: Лолита впервые провела концерт такого масштаба

люди, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 12:30 Фото: pexels
Российская исполнительница хита "На Титанике" Лолита Милявская провела сольный концерт и поделилась впечатлениями с многочисленными поклонниками, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году в Москве прошла "Почти голая вечеринка". Мероприятие организовала видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Среди гостей были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие.

После критики, обрушившейся на участников мероприятия, большинство звезд остались без работы. Но постепенно Лолита вернулась к музыкальной деятельности. Теперь ее график плотно расписан.

Доказательством тому служат многочисленные концерты.

Так, 24 ноября она заявила, что жизнь продолжается.

"Я еще не отошла от напряжения. Впервые в 62 года – переполненный стоячий зал на 6,5 тысячи человек. Я только начинаю осваивать такие площадки".Лолита Милявская
  • Большая артистка!
  • У тебя будут наполненные стадионы! Как бы ты не любила маленькие камерные концерты, твой калибр совсем иной.
  • Лолита, вы такая живая и настоящая. Я смеялась и плакала вчера. Невероятно проникновенное исполнение.
  • Любит народ Лолиту, и эту любовь ничем не отменить.
  • Обняли и обаяли нас своей энергией.
  • Это было очень круто и мощно. После этого концерта даже не поворачивается язык назвать вас тетей или бабушкой, – пишут фанаты.

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 12:30
Лолита объявила себя тарелочницей

Ранее мы рассказывали, что младшая сестра знаменитого казахстанского артиста Димаша Кудайбергена опубликовала серию фотографий с гастролей по Испании. Публикация Раушан Кудайберген вызвала шквал теплых комментариев со стороны ее многочисленных поклонников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
