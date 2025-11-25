#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Кыргызстане презентовали книгу президента Казахстана

Токаев, книга, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 18:13 Фото: МКИ РК
В Оше состоялась презентация книги президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце" ("Атамжөнүндө баян"), переведенной на кыргызский язык.

Об этом 25 ноября сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.

Книга посвящена Кемелю Токаеву – выдающемуся писателю, общественному деятелю, основоположнику детективного жанра в казахстанской литературе, посвятившего свое творчество теме служения Родине.

Мероприятие прошло в конференц-зале МИД Кыргызской Республики с участием министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Аскаралы Мадаминова, мэра г. Ош Женишбека Токторбаева, ректора ОшГУ Кудайберди Кожобекова, экс-председателя Союза писателей КР Нурланбека Калыбекова и творческой интеллигенции Кыргызстана.

В своем выступлении министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что доверительные и дружеские отношения президентов двух стран придают новый импульс не только политическому и экономическому сотрудничеству, но и культурно-гуманитарным связям.

"Сегодняшняя презентация глубоко содержательной книги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева "Слово об отце" на кыргызском языке – значимый шаг, поднимающий литературные связи наших стран на качественно новый уровень. Перевод произведения с казахского на кыргызский язык является закономерным продолжением нашего общего историко-культурного пространства и наглядным свидетельством духовной преемственности двух братских народов. Убеждена, что книга окажет на читателя глубокое созидательное воздействие, обогатит его нравственно и интеллектуально", – сказала министр.

В основе книги судьба Кемеля Токаева, писателя-фронтовика, чья биография была тесно переплетена с судьбой всего казахского народа, пережившего тяжелейшие испытания XX века. В книге отражены трагедия военных лет, период послевоенного возрождения, размышления о человеческом достоинстве и честности.

"Эта книга имеет особое значение для укрепления дружбы кыргызского и казахского народов. Перевод произведения с казахского языка на кыргызский и его представление кыргызским читателям стали важным шагом в развитии духовного обмена между двумя странами. Это – наглядное подтверждение культурного единства и братских отношений наших народов", – сказал Аскаралы Мадаминов.

Гостям презентации также представили документальный фильм "Бауыр", созданный по мотивам книги президента. Отметим, что монография "Слово об отце" переведена на румынский, арабский, монгольский, турецкий, а теперь и на кыргызский языки.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
