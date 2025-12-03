Смерти и травмы солдат в армии: президент дал поручения главным силовикам

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 3 декабря 2025 года, на мероприятии прозвучали доклады генерального прокурора Берика Асылова, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра обороны Даурена Косанова о принимаемых мерах по обеспечению воинской дисциплины, правопорядка и проводимой воспитательной работе в армейской среде.

"Также рассмотрены различные аспекты деятельности руководства Вооруженных Сил и правоохранительных органов по профилактике правонарушений в войсках", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz

Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы в армии, повышение эффективности принимаемых мер по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.

Сегодня, 3 декабря, Токаев также провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов и принял заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву.