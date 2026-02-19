Олег Газманов отметил 81-летие легендарного Юрия Антонова архивным фото

Исполнитель хита "Ясные дни" подчеркнул, что Антонову исполнился 81 год.

Артист также разместил архивное совместное фото.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, отметив у Антонова "хиты на все времена".

Популярные композиции Юрия Антонова – это "От печали до радости", "Белый теплоход", "Крыша дома твоего", "Летящей походкой" и "Море". Эти песни стали классикой советской эстрады и до сих пор звучат на радио и концертах. Одна из самых известных – "Нет тебя прекраснее". Композиция вышла в 1970-е годы. Она до сих пор остается визитной карточкой артиста.