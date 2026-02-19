Олег Газманов отметил 81-летие легендарного Юрия Антонова архивным фото
Фото: Instagram/yuryantonov_official
Народный артист России Олег Газманов 19 февраля 2026 года обратился эмоционально к своему другу Юрию Антонову, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель хита "Ясные дни" подчеркнул, что Антонову исполнился 81 год.
"Только вдумайтесь – из них он 63 года на сцене! За эти годы ты подарил столько музыки и песен, что они стали частью жизни миллионов людей. Юра, спасибо тебе за творчество, за искренность, за честность в каждой строке. Ты учишь нас петь о простом, но важном, быть настоящими и хранить веру в добро. Желаю тебе крепкого здоровья и чтобы энергия не иссякала, а сердце продолжало творить! С днем рождения, маэстро!"Олег Газманов
Артист также разместил архивное совместное фото.
Комментаторы присоединились к поздравлениям, отметив у Антонова "хиты на все времена".
Популярные композиции Юрия Антонова – это "От печали до радости", "Белый теплоход", "Крыша дома твоего", "Летящей походкой" и "Море". Эти песни стали классикой советской эстрады и до сих пор звучат на радио и концертах. Одна из самых известных – "Нет тебя прекраснее". Композиция вышла в 1970-е годы. Она до сих пор остается визитной карточкой артиста.
