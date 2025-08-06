Жена 74-летнего Олега Газманова выступила с откровенным признанием о браке

56-летняя писательница Марина Муравьева-Газманова обратилась с интересным советом к подписчикам. Жена 74-летнего певца Олега Газманова попросила не удивляться и заявила, что ссоры продлевают брак, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, многие привыкли бояться конфликтов. Но именно в них, продолжает она, живет жизнь:

"Настоящая, подлинная, не вылизанная до глянца. В тех парах, где ссорятся, еще звучит голос. Значит, там кто-то говорит. Кто-то отвечает. А значит, там еще есть отношения".

Далее блогер подчеркивает, что пары, которые ссорятся 2-3 раза в неделю, остаются вместе надолго. А "идеальные", вежливые, без скандалов – расходятся через 7 лет.

"Потому что молчание убивает медленно. Там, где нет споров, часто нет и близости. Замалчиваются мелочи, копятся обиды, накапливается ледяная пустота. А потом "внезапный" развод. Хотя он, на самом деле, рос в этом молчании годами. Ссоры – это не разрушение. Это способ быть в контакте. Это попытка изменить, улучшить, докричаться, достучаться. Конфликт это живой интерес. Это неравнодушие. И если ссорятся, значит, им все еще важно". Марина Муравьева-Газманова

В продолжении она описывает, как нужно ссориться:

не переходить на личности;

не угрожать расставанием;

не игнорировать неделями;

говорить о проблеме, а не о партнере;

мириться в тот же день;

искать решение, а не победу.

"Парадоксально, но именно в бурях рождается настоящая близость. Когда вы пережили шторм, держась друг за друга, вы становитесь ближе. И крепче. Так что, если вы вдруг опять поспорили, не пугайтесь. Возможно, вы просто дозу "витамина" для брака получили". Марина Муравьева-Газманова

Комментаторы не остались в стороне и вступили в дискуссию. Одни высказались, отметив, что согласны. Другие же просто поблагодарили за совет. Третьи же просто оставили добрые слова в адрес пары и комплименты.

Марина Газманова – вторая жена исполнителя хита "Мои ясные дни". В браке они состоят с 2003 года.

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