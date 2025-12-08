Тимати поблагодарил фанатов из Казахстана

7 декабря на своей странице в Instagram российский рэп-исполнитель поблагодарил своих казахстанских поклонников, сообщает Zakon.kz.

Рэпер дал два концерта в Казахстане. 27 ноября он собрал полный зал в Алматы, а на следующий день – в Астане. Фотографиями с концертов артист щедро поделился на своем аккаунте в Instagram.

Судя по их количеству, особенно ему приглянулись свои фотографии в казахской национальной одежде.

Фото: Instagram/timatiofficial

При этом артист упомянул и кыргызских фанатов. Оказалось, что в Казахстан он прибыл оттуда.

"Бишкек – Алматы – Астана. Я редко сейчас даю концерты. Но это не значит, что не даю совсем. Спасибо всем, кто был и кто дождался. Рахмет!" – подписал фотографии Тимати.

Свой ответный комментарий со словами благодарности оставила на его странице казахстанская актриса, певица и модель Фариза Ескермес.

Приезд Тимати в Казахстан вызвал серьезный резонанс и споры. Однако выступления состоялись, собрав полные залы, где артист подчеркнул "братские" отношения между народами, несмотря на требования отмены в соцсетях.

