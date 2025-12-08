Грандиозный модный показ прошел в Туркменистане
Модный показ Ashgabat Fashion Show состоялся в столице Туркменистана в честь празднования 30-летия нейтралитета страны, передает МТРК "Мир". Свои коллекции представили 10 туркменских дизайнеров и модных бутиков.
"Древние туркменские узоры на современном крое сочетались с филигранными национальными серебряными украшениями. Примечательно, что искусство туркменской вышивки включено в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", – отмечается в публикации.
Со слов кинорежиссера Гулялек Хезретгулыевой, туркменская женщина издревле ассоциируется со степенностью и скромностью и традиционный национальный наряд, дополненный серебряными украшениями, идеально подчеркивает этот образ.
Сочетание национального стиля с современными тенденциями становится в Туркменистане мощным модным трендом. Успех этого шоу подчеркивает высокий статус Ашхабада, который был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн" в 2023 году.
