Культура и шоу-бизнес

Грандиозный модный показ прошел в Туркменистане

Показ моды в Туркменистане, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 07:10 Фото: Instagram/selbisha_beauty
Туркменские наряды в современном стиле показали на модном шоу в Ашхабаде 7 декабря, сообщает Zakon.kz.

Модный показ Ashgabat Fashion Show состоялся в столице Туркменистана в честь празднования 30-летия нейтралитета страны, передает МТРК "Мир". Свои коллекции представили 10 туркменских дизайнеров и модных бутиков.

"Древние туркменские узоры на современном крое сочетались с филигранными национальными серебряными украшениями. Примечательно, что искусство туркменской вышивки включено в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", – отмечается в публикации.

Со слов кинорежиссера Гулялек Хезретгулыевой, туркменская женщина издревле ассоциируется со степенностью и скромностью и традиционный национальный наряд, дополненный серебряными украшениями, идеально подчеркивает этот образ.

Сочетание национального стиля с современными тенденциями становится в Туркменистане мощным модным трендом. Успех этого шоу подчеркивает высокий статус Ашхабада, который был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн" в 2023 году.

В этот же день в США чествовали деятелей культуры. Награду от Трампа получил Сильвестр Сталлоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
