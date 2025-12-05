#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Казахстанка вошла в тройку лучших на российском шоу "Голос. Дети"

Жасмина Тузелова, певица, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 16:28 Фото: gov.kz
12-летняя Жасмина Тузелова, представляющая детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз", заняла третье место в двенадцатом сезоне шоу "Голос. Дети", проходившем в Москве, сообщает Zakon.kz.

Известно, что финал конкурса включал два этапа, прошедших в один день.

В первом Жасмина Тузелова исполнила песню "Прерванный полет" Владимира Высоцкого, написанную в 1973 году для кинофильма "Бегство мистера Мак-Кинли".

В суперфинале приняла участие тройка лучших. Среди них была наша Жасмина Тузелова с песней "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника".

"Очень горда за свою дочь и рада, что наш труд не пропал даром. Спасибо всем огромное за поддержку", – поделилась мама певицы, профессиональный музыкант Гульзия Утеева.

Сама же Тузелова поблагодарила всех за поддержку на странице в Instagram:

"Для меня участие в "Голос. Дети" – это уже огромная победа. Я выступила в финале, дошла до суперфинала и прожила один из самых счастливых дней в своей жизни. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал меня, голосовал, переживал, делился моими выступлениями и просто писал теплые слова. Я чувствовала вашу любовь в каждом сообщении. Я счастлива, что представляла Казахстан на этой сцене – и с такой огромной поддержкой! Вы подарили мне больше, чем я могла мечтать. И это только начало".

О том, что казахстанка вошла в финал конкурса, стало известно 19 ноября 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
