16-летний артист из Алматы вошел в тройку лучших на международном цирковом фестивале

Молодой артист Казахского государственного цирка управления культуры Алматы, 16-летний Салаватов Али, продолжатель цирковой династии и студент РЭЦК имени Ж. Елебекова, удостоен бронзовой награды на V Международном детском и молодежном фестивале циркового искусства "На языке мира".

Мероприятие состоялось 5-7 декабря 2025 года на площадке Тульского государственного цирка (Тула, Россия).

Фестиваль "На языке мира" является крупной международной площадкой, объединяющей юных артистов из различных стран, представляющих лучшие образцы циркового искусства.

В программе традиционно демонстрируются номера в жанрах акробатики, жонглирования, эквилибристики, воздушной гимнастики, клоунады и других направлений. В 2025 году фестиваль собрал десятки талантливых участников из стран СНГ и дальнего зарубежья, предоставив им возможность показать свое мастерство перед международным жюри, а также познакомиться с культурой и традициями циркового искусства разных народов.

Яркий номер Али – "Жонглер мячами в пол" – впечатлил зрителей и высокое жюри точностью исполнения, выразительной динамикой и эмоциональной подачей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выступление стало одним из наиболее обсуждаемых в рамках фестиваля, а высокая конкуренция лишь подчеркивает значимость полученной награды.

"Для меня это важный шаг на пути к большому цирку. Я благодарен организаторам, жюри и своей школе за поддержку. Это вдохновляет меня двигаться дальше", – отметил Али после церемонии награждения.