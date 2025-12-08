#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

"Золотой глобус" объявил фаворитов: трагикомедия с Ди Каприо удивила числом номинаций

Кино: кинопремия, фильмы, Золотой глобус , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 00:05 Фото: pixabay
8 декабря объявили список претендентов на премию "Золотой глобус". Больше всего номинаций получила новая работа Пола Томаса Андерсона – фильм "Битва за битвой", сообщает Zakon.kz.

Картина, в которой снялись Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн, претендует на девять наград. Лента рассматривается в категории "Лучшая комедия или мюзикл", а исполнители главной и второстепенной ролей выдвинуты как лучшие актеры года. Фильм также получил номинации за сценарий, режиссуру, музыкальное сопровождение и ряд других достижений. Кинокритики называют работу Андерсона трагикомедийным отражением американской действительности.

Второе место по числу номинаций занял фильм "Сентиментальная ценность" режиссера Йоакима Триера, получивший восемь упоминаний. На третьей строке – "Грешники" Райана Куглера.

Фильм "Сират" отмечен в категориях "Лучшая музыка" и "Лучший фильм на иностранном языке". В той же международной номинации представлен и "Метод исключения". Несколько категорий получил и "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, который также включен в список претендентов на лучший драматический фильм.

В телевизионном блоке лидером стал сериал "Белый лотос", собравший шесть номинаций.

Торжественная церемония вручения "Золотого глобуса" пройдет 11 января 2026 года.

Номинанты в категории "Лучший фильм (драма)":

  • "Франкенштейн"
  • "Хамнет"
  • "Простая случайность"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Секретный агент"

Лучшая комедия или мюзикл:

  • "Голубая луна"
  • "Бугония"
  • "Марти Великолепный"
  • "Метод исключения"
  • "Новая волна"
  • "Битва за битвой"

Полный перечень номинантов доступен на сайте премии.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни актер культового фильма Mortal Kombat.

