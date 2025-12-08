"Золотой глобус" объявил фаворитов: трагикомедия с Ди Каприо удивила числом номинаций
Картина, в которой снялись Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн, претендует на девять наград. Лента рассматривается в категории "Лучшая комедия или мюзикл", а исполнители главной и второстепенной ролей выдвинуты как лучшие актеры года. Фильм также получил номинации за сценарий, режиссуру, музыкальное сопровождение и ряд других достижений. Кинокритики называют работу Андерсона трагикомедийным отражением американской действительности.
Второе место по числу номинаций занял фильм "Сентиментальная ценность" режиссера Йоакима Триера, получивший восемь упоминаний. На третьей строке – "Грешники" Райана Куглера.
Фильм "Сират" отмечен в категориях "Лучшая музыка" и "Лучший фильм на иностранном языке". В той же международной номинации представлен и "Метод исключения". Несколько категорий получил и "Франкенштейн" Гильермо дель Торо, который также включен в список претендентов на лучший драматический фильм.
В телевизионном блоке лидером стал сериал "Белый лотос", собравший шесть номинаций.
Торжественная церемония вручения "Золотого глобуса" пройдет 11 января 2026 года.
Номинанты в категории "Лучший фильм (драма)":
- "Франкенштейн"
- "Хамнет"
- "Простая случайность"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Секретный агент"
Лучшая комедия или мюзикл:
- "Голубая луна"
- "Бугония"
- "Марти Великолепный"
- "Метод исключения"
- "Новая волна"
- "Битва за битвой"
Полный перечень номинантов доступен на сайте премии.
