Культура и шоу-бизнес

Звездный бой за "Оскар-2026": среди номинантов Шаламе, Ди Каприо и Эмма Стоун

кто поборется за &quot;Оскар-2026&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 23:04 Фото: oscars.org
Американская киноакадемия огласила весь список номинантов на премию "Оскар" 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Трансляция велась на YouTube-канале организаторов.

Выяснилось, что за звание "Лучшего фильма" поборются картины "Бугония", "Формула-1", "Франкенштейн", "Хамнет", "Марти Великолепный", "Битва за битвой", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Грешники" и "Сны поездов".

Среди режиссеров в номинантах Хлоя Чжао ("Хамнет"), Джош Сэфди ("Марти Великолепный"), Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой"), Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность"), Райан Куглер ("Грешники").

Среди актеров были выбраны Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Вагнер Моура. Бороться за право быть лучшей актрисой года будут Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Ренате Реинсве и Эмма Стоун.

Больше всего номинаций в этот раз получил хоррор "Грешники" – он оказался в 16 категориях. Это абсолютный рекорд в истории церемонии. Прежние рекорды принадлежали "Титанику" и "Ла-Ла Ленду" (14 номинаций). Следом идет "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона (13 номинаций).

Имена победителей "Оскар-2025" можно узнать здесь.

