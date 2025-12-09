Раскопанная в Египте неразграбленная гробница удивила бывалых археологов

Во время археологических раскопок в Египте ученые наткнулись на впечатляющий комплекс артефактов. Они заставляют полностью пересмотреть отдельные страницы древнеегипетской истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, исследовательская группа наткнулась на 225 тщательно изготовленных погребальных статуэток в древней усыпальнице. Они были разложены в сложный ритуальный орнамент, хотя сама гробница оказалась пустой – там не нашли никаких человеческих останков.

Эта находка ошеломила специалистов не только количеством артефактов, но и тем, что она ставит новые вопросы, на которые пока нет ответа. Например, более половины фигурок изображают женщин, что является совершенно нетипичным для древнеегипетских царских захоронений.

Символы на статуэтках, олицетворяющих слуг, свидетельствуют о принадлежности гробницы фараону Шошенку III – правителю, место упокоения которого в течение десятилетий оставалось одной из самых больших загадок египтологии. Он правил Египтом примерно между 830 и 791 годами до н.э.

Однако, поскольку и эта гробница была пустой, вопрос о том, куда делся фараон после смерти, до сих пор остается без ответа.

Подобных открытий почти никогда не случалось даже в Долине царей близ Луксора, кроме легендарной гробницы фараона Тутанхамона, найденной в 1922 году. Большинство других захоронений за века разграбили.

