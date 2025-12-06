Археологи приблизились к разгадке происхождения египетского Сфинкса

При упоминании Египта, среди первых ассоциаций – пирамиды Гизы и Сфинкс. Зачем строили пирамиды понятно – это огромные мавзолеи для царей Египта. Археологи примерно выяснили, зачем нужен Сфинкс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky History, Сфинкс – это известняковая статуя в 78 метров длиной и 20 метров высотой, расположенная на плато Гиза, рядом со знаменитыми пирамидами. По знаменитой теории, Сфинкса создали во времена царя Хефрена, который правил 4500 лет назад.

Важно уточнить, что эту статую не приносили на плато Гиза из какого-то другого места. На самом деле она представляет собой кусок известняковой скалы, которую обработали инструментами так, чтобы она напоминала льва с телом человека.

Зачем его сделали, существует немало теорий. По одной из них, Сфинкс имеет лицо самого царя Хефрена, и его назначение – защищать погребальный комплекс этого царя. Пирамида Хефрена расположена здесь же, в Гизе.

Историк Беттани Хьюз описала Сфинкса как "монументального сторожевого пса, который следил за гробницей фараона".

<br>

Здесь стоит заметить, что правильнее все же говорить Большой Сфинкс. Потому что эта статуя – не одна такая в Египте. Мифическое существо сфинкс было знаковым в древнеегипетской культуре.

Для древних египтян Большой Сфинкс был вполне понятным символом, а его присутствие возле пирамид – строгим предупреждением о недопустимости вторжения в гробницы царей.

Некоторые египтологи указывают на признаки того, что сооружение могло быть создано гораздо раньше.

Историк Роберт Шох утверждает, что заметные следы водной эрозии на Сфинксе, доказывают, что статую на самом деле вырезали задолго до пирамид, когда был климат с большей влажностью и количеством осадков. Поэтому Шох убежден, что Сфинкса построила цивилизация, которая существовала раньше древних египтян. Но и эта теория не однозначна: водная эрозия на Сфинксе может быть связана с разливами Нила.

Ранее стало известно, что удивительная фотография Мекки, сделанная с борта Международной космической станции, произвела небывалый фурор в социальных сетях.