Археологи в Андах раскопали руины таинственного храма

Американские и боливийские ученые обнаружили храмовый комплекс цивилизации Тиуанако – одной из самых могущественных в истории Южной Америки, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Antiquity. в ней говорится, что комплекс под названием Паласпата, расположен в 210 км к югу от известного археологического памятника Тиуанако, рядом с озером Титикака. Это место давно известно местным фермерам, но до сих пор не исследовалось археологами.

Руководитель раскопок, антрополог из Университета штата Пенсильвания Хосе Каприлес пояснил, что холм, на котором найден храм, занимал стратегическое положение на пересечении трех торговых путей, связывавших продуктивные земли озера Титикака, пастбища Альтиплано и плодородные долины Кочабамбы.

Архитектурные особенности и расположение построек позволили предположить, что храм был связан с обрядами, проводимыми во время равноденствия. Комплекс площадью около 125 на 145 метров включает 15 прямоугольных строений, расположенных вокруг внутреннего двора.

На поверхности были найдены фрагменты сосудов для чичи – традиционного кукурузного пива, употреблявшегося во время праздников. Это, по мнению археологов, подтверждает ритуальное и социальное значение храма. Каприлес отметил, что выращивание кукурузы в горах невозможно, и ее доставка с равнин подчеркивает важность храма как центра обмена и общения между регионами.

Уникальный способ размещения храма и его архитектура говорят о том, что в обществе Тиуанако религия играла важную роль в политике и экономике.

По словам мэра муниципалитета Каракольо Хусто Вентуры Гуарайо, открытие стало неожиданностью даже для местных жителей и теперь может сыграть важную роль в развитии туризма.

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