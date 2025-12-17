#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Наука и технологии

Внезапное открытие ученых переписало историю происхождения Древнего Египта

Гробница, рисунки, архитектура, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 06:35 Фото: pixabay
История происхождения Древнего Египта переписана после того, как ученые представили новую хронологию его самого могущественного периода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, открытие переписало хронологию ранних династий Египта, поместив возникновение Нового царства почти на столетие позже, чем считалось ранее.

Новое царство, существовавшее с 1550 по 1070 год до н.э., было пиком могущества, богатства и территориальной экспансии Египта, эпохой таких знаменитых фараонов, как Тутанхамон.

Оно началось с 18-й династии, основанной фараоном Ахмосом I, который объединил Египет после периода раздробленности. Ученые установили, что мощное извержение вулкана Санторини произошло до правления Ахмоса, а это значит, что 18-я династия и само Новое царство возникли позже, чем считалось ранее.

До сих пор историки предполагали, что извержение могло совпасть с ранним периодом Нового царства, а некоторые исследователи даже пытались связать его с конкретными фараонами, включая Хатшепсут, Тутмоса III или Ахмоса I.

Прорыв произошел благодаря радиоуглеродному датированию египетских артефактов 17-й и начала 18-й династий. В частности исследователи изучили глиняный кирпич с клеймом имени Ахмоса, льняную погребальную ткань и деревянные погребальные фигуры, называемые шабти, все они были напрямую связаны с известными фараонами и их храмами.

Поскольку эти объекты привязаны к конкретному историческому контексту, их возраст дает надежное представление о том периоде. Исследование показывает, что извержение предшествовало этим артефактам, меняя представление историков о расцвете самого могущественного периода Египта.

Вулкан Тера неоднократно извергался, но самое известное извержение произошло в позднеминойский период, примерно с 1600 по 1480 год до н.э. Традиционно извержение на Тере связывали с 18-й династией Египта, и ученые использовали его в качестве приблизительного ориентира для датировки событий раннего Нового царства. Однако новый радиоуглеродный анализ показал, что извержение произошло раньше, во Второй переходный период, до полного воссоединения Египта под властью Ахмоса.

Это означает, что предыдущие предположения, связывающие извержение непосредственно с ранним Новым царством, были неверны.

Ученые добавили, что полученные результаты расширяют научное понимание древнего мира. Узнав, что извержение произошло раньше, чем считалось, историки и археологи теперь могут пересмотреть культурные и торговые взаимодействия между Египтом, Критом и другими средиземноморскими регионами.

Ранее мы писали о том, что ученые собираются спуститься в "запутанный мегакомплекс" под пирамидами Гизы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Переписать учебники истории предлагает сенатор
13:04, 11 января 2024
Переписать учебники истории предлагает сенатор
Под Китаем обнаружили древние структуры, способные переписать историю Земли
07:40, 22 августа 2025
Под Китаем обнаружили древние структуры, способные переписать историю Земли
Ученые выдвинули новую теорию происхождения самого большого лунного кратера
19:40, 13 октября 2025
Ученые выдвинули новую теорию происхождения самого большого лунного кратера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: