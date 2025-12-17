Внезапное открытие ученых переписало историю происхождения Древнего Египта

История происхождения Древнего Египта переписана после того, как ученые представили новую хронологию его самого могущественного периода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, открытие переписало хронологию ранних династий Египта, поместив возникновение Нового царства почти на столетие позже, чем считалось ранее.

Новое царство, существовавшее с 1550 по 1070 год до н.э., было пиком могущества, богатства и территориальной экспансии Египта, эпохой таких знаменитых фараонов, как Тутанхамон.

Оно началось с 18-й династии, основанной фараоном Ахмосом I, который объединил Египет после периода раздробленности. Ученые установили, что мощное извержение вулкана Санторини произошло до правления Ахмоса, а это значит, что 18-я династия и само Новое царство возникли позже, чем считалось ранее.

До сих пор историки предполагали, что извержение могло совпасть с ранним периодом Нового царства, а некоторые исследователи даже пытались связать его с конкретными фараонами, включая Хатшепсут, Тутмоса III или Ахмоса I.

<br>

Прорыв произошел благодаря радиоуглеродному датированию египетских артефактов 17-й и начала 18-й династий. В частности исследователи изучили глиняный кирпич с клеймом имени Ахмоса, льняную погребальную ткань и деревянные погребальные фигуры, называемые шабти, все они были напрямую связаны с известными фараонами и их храмами.

Поскольку эти объекты привязаны к конкретному историческому контексту, их возраст дает надежное представление о том периоде. Исследование показывает, что извержение предшествовало этим артефактам, меняя представление историков о расцвете самого могущественного периода Египта.

Вулкан Тера неоднократно извергался, но самое известное извержение произошло в позднеминойский период, примерно с 1600 по 1480 год до н.э. Традиционно извержение на Тере связывали с 18-й династией Египта, и ученые использовали его в качестве приблизительного ориентира для датировки событий раннего Нового царства. Однако новый радиоуглеродный анализ показал, что извержение произошло раньше, во Второй переходный период, до полного воссоединения Египта под властью Ахмоса.

Это означает, что предыдущие предположения, связывающие извержение непосредственно с ранним Новым царством, были неверны.

Ученые добавили, что полученные результаты расширяют научное понимание древнего мира. Узнав, что извержение произошло раньше, чем считалось, историки и археологи теперь могут пересмотреть культурные и торговые взаимодействия между Египтом, Критом и другими средиземноморскими регионами.

Ранее мы писали о том, что ученые собираются спуститься в "запутанный мегакомплекс" под пирамидами Гизы.