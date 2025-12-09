"Снимите серьги!": подписчики разделились спорами из-за новой внешности Григория Лепса

Фото: Instagram/gvleps

63-летний народный артист России Григорий Лепс после громких слухов о свадьбе с 19-летней моделью оказался снова в центре обсуждений. На этот раз это связано из-за заметных перемен во внешности, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Самый лучший день" разместил серию фото со съемок своего нового клипа. Артист неожиданно дополнил привычный классический черный костюм серьгой в ухе и тонкой косичкой. Подписчики сразу же отреагировали на новый стиль, разделившись по обыкновению на два лагеря. Из джедаев в артисты.

Стиль называется "африканские косички". Нет-нет, пусть будет так, как раньше.

Григорий Викторович – это Якудза и Коза Ностра в одном флаконе!

Живая легенда!

А мне вспомнился Траволта в "Криминальном чтиве!"

Это косичка Авроры?

Серьгу одобряем. Косичку сразу не поймут, придется объяснять.

Лишь бы не с Шаманом.

Нет. Лепса любят за то, что он настоящий мужчина. Без мишуры. И стиль одежды, и текст песен. А тут сережки да косички.

Что с волосами?

Снимите серьги! Вы же не Филипп. Не так давно мы рассказывали, что единственная родная сестра знаменитого певца Димаша Кудайбергена опубликовала серию красочных семейных снимков. В кадре Раушан Кудайберген находится со своими родителями: Канатом и Светланой Айтбаевыми.

