Культура и шоу-бизнес

"Снимите серьги!": подписчики разделились спорами из-за новой внешности Григория Лепса

Григорий Лепс, артист, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 10:30 Фото: Instagram/gvleps
63-летний народный артист России Григорий Лепс после громких слухов о свадьбе с 19-летней моделью оказался снова в центре обсуждений. На этот раз это связано из-за заметных перемен во внешности, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Самый лучший день" разместил серию фото со съемок своего нового клипа. Артист неожиданно дополнил привычный классический черный костюм серьгой в ухе и тонкой косичкой.

Подписчики сразу же отреагировали на новый стиль, разделившись по обыкновению на два лагеря.

  • Из джедаев в артисты.
  • Стиль называется "африканские косички". Нет-нет, пусть будет так, как раньше.
  • Григорий Викторович – это Якудза и Коза Ностра в одном флаконе!
  • Живая легенда!
  • А мне вспомнился Траволта в "Криминальном чтиве!"
  • Это косичка Авроры?
  • Серьгу одобряем. Косичку сразу не поймут, придется объяснять.
  • Лишь бы не с Шаманом.
  • Нет. Лепса любят за то, что он настоящий мужчина. Без мишуры. И стиль одежды, и текст песен. А тут сережки да косички.
  • Что с волосами?
  • Снимите серьги! Вы же не Филипп.

Не так давно мы рассказывали, что единственная родная сестра знаменитого певца Димаша Кудайбергена опубликовала серию красочных семейных снимков. В кадре Раушан Кудайберген находится со своими родителями: Канатом и Светланой Айтбаевыми.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
