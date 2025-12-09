"Снимите серьги!": подписчики разделились спорами из-за новой внешности Григория Лепса
Фото: Instagram/gvleps
63-летний народный артист России Григорий Лепс после громких слухов о свадьбе с 19-летней моделью оказался снова в центре обсуждений. На этот раз это связано из-за заметных перемен во внешности, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель хита "Самый лучший день" разместил серию фото со съемок своего нового клипа. Артист неожиданно дополнил привычный классический черный костюм серьгой в ухе и тонкой косичкой.
Подписчики сразу же отреагировали на новый стиль, разделившись по обыкновению на два лагеря.
- Из джедаев в артисты.
- Стиль называется "африканские косички". Нет-нет, пусть будет так, как раньше.
- Григорий Викторович – это Якудза и Коза Ностра в одном флаконе!
- Живая легенда!
- А мне вспомнился Траволта в "Криминальном чтиве!"
- Это косичка Авроры?
- Серьгу одобряем. Косичку сразу не поймут, придется объяснять.
- Лишь бы не с Шаманом.
- Нет. Лепса любят за то, что он настоящий мужчина. Без мишуры. И стиль одежды, и текст песен. А тут сережки да косички.
- Что с волосами?
- Снимите серьги! Вы же не Филипп.
