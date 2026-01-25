#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

19-летняя невеста Лепса сообщила о расставании с 63-летнем певцом и нарвалась на хейт

Аврора Киба, Григорий Лепс, разрыв, отношения , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 01:07 Фото: Instagram/avrorakiba
Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба 25 января объявила о разрыве отношений с 63-летним исполнителем, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение 19-летняя девушка опубликовала в своем Instagram.

По словам Кибы, она решила лично сообщить о расставании, чтобы избежать слухов и домыслов. Девушка подчеркнула, что отношения завершились на ноте уважения и благодарности, а совместный период оставил у нее теплые воспоминания.

"Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", – написала Киба.

О причинах расставания пара не сообщила.

Однако подписчики Авроры Кибы не поверили в искренность ее слов.

  • Ничего против не имею, но хотелось бы больше честности в этом вопросе! Ощущение, что пары и не было!
  • Пожалуйста, только не надо сразу в певицы! Пожалейте нас, и так Марго и таких подобных хватает!
  • Контракт закончился? Или Григорий поднял прайс?

Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм появилась на публике в подавленном виде после конфликта с сыном и невесткой.

Айсулу Омарова
