19-летняя невеста Лепса сообщила о расставании с 63-летнем певцом и нарвалась на хейт
Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба 25 января объявила о разрыве отношений с 63-летним исполнителем, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее сообщение 19-летняя девушка опубликовала в своем Instagram.
По словам Кибы, она решила лично сообщить о расставании, чтобы избежать слухов и домыслов. Девушка подчеркнула, что отношения завершились на ноте уважения и благодарности, а совместный период оставил у нее теплые воспоминания.
"Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", – написала Киба.
О причинах расставания пара не сообщила.
Однако подписчики Авроры Кибы не поверили в искренность ее слов.
- Ничего против не имею, но хотелось бы больше честности в этом вопросе! Ощущение, что пары и не было!
- Пожалуйста, только не надо сразу в певицы! Пожалейте нас, и так Марго и таких подобных хватает!
- Контракт закончился? Или Григорий поднял прайс?
