63-летний Григорий Лепс показал, как отдыхает с 19-летней невестой в Черногории
Фото: Instagram/avrorakiba
63-летний народный артист России Григорий Лепс проводит лето в Черногории в компании своей 19-летней возлюбленной Авроры Кибы, сообщает Zakon.kz.
Кадрами с отдыха Аврора Киба поделилась на своей странице в Instagram 20 июля.
"Русские туристы", – написала молодая девушка под постом.
Поклонники заметили, что певец выглядит расслабленным и счастливым:
- Лепс выглядит прекрасно! Помолодел, в форму пришел, энергия бьет ключом даже через фото! Вообще очень умный и талантливый мужчина, творчество его обожаю. И неспроста Авроре с ним хорошо, в мужиках не внешность главное и не возраст, она нашла что-то свое.
- Дедушку можно понять, но внучку не понять!
- Лучше быть дедушкой, чем спать с бабушкой!
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