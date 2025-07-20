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Культура и шоу-бизнес

63-летний Григорий Лепс показал, как отдыхает с 19-летней невестой в Черногории

Григорий Лепс, Аврора Киба, отношения, отпуск , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 22:42 Фото: Instagram/avrorakiba
63-летний народный артист России Григорий Лепс проводит лето в Черногории в компании своей 19-летней возлюбленной Авроры Кибы, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с отдыха Аврора Киба поделилась на своей странице в Instagram 20 июля.

"Русские туристы", – написала молодая девушка под постом. 

Поклонники заметили, что певец выглядит расслабленным и счастливым:

  • Лепс выглядит прекрасно! Помолодел, в форму пришел, энергия бьет ключом даже через фото! Вообще очень умный и талантливый мужчина, творчество его обожаю. И неспроста Авроре с ним хорошо, в мужиках не внешность главное и не возраст, она нашла что-то свое.
  • Дедушку можно понять, но внучку не понять!
  • Лучше быть дедушкой, чем спать с бабушкой!

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Айсулу Омарова
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