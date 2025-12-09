"Живите долго!": Раушан Кудайберген опубликовала послание родителям
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Единственная родная сестра знаменитого певца Димаша Кудайбергена опубликовала серию красочных семейных снимков. В кадре Раушан Кудайберген находится со своими родителями: Канатом и Светланой Айтбаевыми, сообщает Zakon.kz.
К ее публикации идет короткая подпись, обращенная к маме и папе:
"Живите долго!"
На трогательный пост, кроме многочисленных комментаторов Раушан, обратил внимание и ее супруг – актер Ермахан Аймахан. Он оставил несколько смайликов в виде сердечек.
Стоит отметить, что 7 декабря 2025 года у казахстанского деятеля культуры Каната Айтбаева был день рождения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript