Культура и шоу-бизнес

"Живите долго!": Раушан Кудайберген опубликовала послание родителям

Раушан Кудайберген с родителями, семья, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 09:26 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Единственная родная сестра знаменитого певца Димаша Кудайбергена опубликовала серию красочных семейных снимков. В кадре Раушан Кудайберген находится со своими родителями: Канатом и Светланой Айтбаевыми, сообщает Zakon.kz.

К ее публикации идет короткая подпись, обращенная к маме и папе:

"Живите долго!"

На трогательный пост, кроме многочисленных комментаторов Раушан, обратил внимание и ее супруг – актер Ермахан Аймахан. Он оставил несколько смайликов в виде сердечек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 09:26
Семейные фото семьи Димаша Кудайбергена вызвали вопросы у поклонников

Стоит отметить, что 7 декабря 2025 года у казахстанского деятеля культуры Каната Айтбаева был день рождения.

Читайте также
Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото
13:41, 12 января 2023
Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена восхитила фото с мужем в Берлине
23:36, 02 декабря 2025
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена восхитила фото с мужем в Берлине
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем
21:00, 25 октября 2025
Недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем
