#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Культура и шоу-бизнес

Зендая и Роберт Паттинсон готовятся к свадьбе в фильме "Драма"

Фильм Драма с Зендаей и Робертом Паттинсоном, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 05:10 Фото: Instagram/a24
Зендая и Роберт Паттинсон сыграли пару, готовящуюся к свадьбе, сообщает Zakon.kz.

Тизер романтической комедии "Драма" вышел 10 декабря на YouTube-канале А24. Это история о паре, чья идеальная подготовка к свадьбе срывается из-за внезапных проблем.

К примеру, в ролике герои встречаются со свадебным фотографом. Та замечает, что возлюбленные нервничают, и спрашивает жениха, что ему нравится больше всего в невесте.

"Она прекрасная. Смешная. И у нее самый лучший смех", – отвечает персонаж Паттинсона, вспоминая моменты из совместной жизни пары.

Героиня Зендаи ответила ему взаимными фразами о любви. Затем ролик включает в себя куда более тревожные кадры. На них молодожены с ужасом смотрят друг на друга, ссорятся и напиваются прямо на свадьбе.

"Какая‑то драма", – отмечает персонаж Паттинсона.

Фильм, срежиссированный Кристоффером Борджли, выйдет в кинопрокат 3 апреля.

В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо "Драмы", они сыграли Афину и Антиноя в "Одиссее" Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части "Дюны" Дени Вильнева.

В начале декабря возлюбленный Рианны сделал предложение другой женщине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи
19:50, 03 декабря 2024
Актер Роберт Патинсон может стать шафером на свадьбе Тома Холланда и Зендеи
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон стал отцом
20:03, 26 марта 2024
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон стал отцом
Звезда "Сумерек" Роберт Паттисон поделился, чем бесит близких людей
19:42, 14 февраля 2025
Звезда "Сумерек" Роберт Паттисон поделился, чем бесит близких людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: