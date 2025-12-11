Зендая и Роберт Паттинсон готовятся к свадьбе в фильме "Драма"

Зендая и Роберт Паттинсон сыграли пару, готовящуюся к свадьбе, сообщает Zakon.kz.

Тизер романтической комедии "Драма" вышел 10 декабря на YouTube-канале А24. Это история о паре, чья идеальная подготовка к свадьбе срывается из-за внезапных проблем.

К примеру, в ролике герои встречаются со свадебным фотографом. Та замечает, что возлюбленные нервничают, и спрашивает жениха, что ему нравится больше всего в невесте.

"Она прекрасная. Смешная. И у нее самый лучший смех", – отвечает персонаж Паттинсона, вспоминая моменты из совместной жизни пары.

Героиня Зендаи ответила ему взаимными фразами о любви. Затем ролик включает в себя куда более тревожные кадры. На них молодожены с ужасом смотрят друг на друга, ссорятся и напиваются прямо на свадьбе.

"Какая‑то драма", – отмечает персонаж Паттинсона.

Фильм, срежиссированный Кристоффером Борджли, выйдет в кинопрокат 3 апреля.

В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо "Драмы", они сыграли Афину и Антиноя в "Одиссее" Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части "Дюны" Дени Вильнева.

В начале декабря возлюбленный Рианны сделал предложение другой женщине.