Культура и шоу-бизнес

Флешмоб за рубежом провели казахстанские артисты

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 05:30 Фото: Zakon.kz
Артисты фольклорно-этнографического ансамбля "Құлансаз" концертной организации "Алатау әуендері" устроили флешмоб на улицах Брюсселя, сообщает Zakon.kz.

В составе коллектива – танцевальный ансамбль, а также солисты, выступающие в традиционном, классическом и эстрадном жанрах. Как передает "24kz", сейчас в столице Бельгии проходит Неделя культуры Казахстана.

"Бельгия считается родиной саксофона, и символично, что в этот вечер местный саксофонист вместе с ансамблем исполнил французскую мелодию. Еще один музыкант вышел на сцену с домбырой. Он только начинает учиться, но без запинки сыграл "Ерке сылқым", – говорится в репортаже.

Казахский творческий коллектив, в свою очередь, исполнил песню бельгийской поп-звезды Stromae на французском языке и сорвал бурные аплодисменты. Не остались в стороне и поклонники Димаша Кудайбергена: они спели композицию своего любимого певца "Махаббат бер маған" и покорили публику.

Концерт в сердце Европы был посвящен 10-летию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, а также 100-летию великого композитора Нургисы Тлендиева.

"В рамках Недели культуры домбыру и сазсырнай передадут в Музей музыкальных инструментов Королевства Бельгии", – передает корреспондент телеканала.

Что касается самого Димаша Кудайбергена, то сегодня он представит свое шоу "Stranger" на самой известной арене Латвии – Xiaomi Arena.

Фото Алия Абди
Алия Абди
