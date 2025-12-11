Димаш выступит на гигантской площадке Латвии

12 декабря Димаш Кудайберген представит свое шоу "Stranger" на самой известной арене Латвии – Xiaomi Arena, сообщает Zakon.kz.

Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс вмещает от 11 до 14 тыс. человек, передает медиапортал Dimash News. Арена была построена в 2006 году для проведения чемпионата мира по хоккею на льду. С тех пор на этой площадке проходят хоккейные матчи, баскетбольные турниры, масштабные фестивали и национальные праздники.

Фото: dimashnews

Именно на этой популярной площадке выступали многие мировые звезды. В их числе: Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццоти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк и другие коллективы и сольные исполнители.

Ранее фанаты в Риге шокировали Димаша Кудайбергена неожиданным древним подарком.