#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Культура и шоу-бизнес

Димаш выступит на гигантской площадке Латвии

Концерт Димаша в Латвии, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 08:38 Фото: dimashnews
12 декабря Димаш Кудайберген представит свое шоу "Stranger" на самой известной арене Латвии – Xiaomi Arena, сообщает Zakon.kz.

Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс вмещает от 11 до 14 тыс. человек, передает медиапортал Dimash News. Арена была построена в 2006 году для проведения чемпионата мира по хоккею на льду. С тех пор на этой площадке проходят хоккейные матчи, баскетбольные турниры, масштабные фестивали и национальные праздники.

Фото: dimashnews

Именно на этой популярной площадке выступали многие мировые звезды. В их числе: Брайан Адамс, Deep Purple, Depeche Mode, Эд Ширан, Энрике Иглесиас, Эрос Рамаццоти, Кэти Перри, Ленни Кравиц, Линкин Парк и другие коллективы и сольные исполнители.

Ранее фанаты в Риге шокировали Димаша Кудайбергена неожиданным древним подарком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Джорджа Мелони эмоционально высказалась об итальянской кухне
08:50, Сегодня
Джорджа Мелони эмоционально высказалась об итальянской кухне
Барселона феерично встретила Димаша Кудайбергена: фанаты из 6 стран собрались в аэропорту
01:51, 06 ноября 2025
Барселона феерично встретила Димаша Кудайбергена: фанаты из 6 стран собрались в аэропорту
Димаш ищет танцоров для мирового турне
08:38, 24 февраля 2023
Димаш ищет танцоров для мирового турне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: