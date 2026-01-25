Казахстанские артисты выступили в Индии
Казахстанские артисты выступили на 11-м Международном фестивале музыки и танца в индийском Ченнаи, сообщает Zakon.kz.
Фестиваль объединил десятки артистов из более чем 25 стран, передает телеканал "24kz". Казахстан на сцене представили 68 участников.
В делегацию вошли:
- Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева;
- ансамбль танца "Гәкку";
- Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.
"Одним из самых ярких моментов фестиваля стали совместные выступления казахстанских артистов с известными индийскими музыкантами Лакшминараяной Субраманиамом и Кавитой Кришнамурти", – говорится в репортаже.
Среди гостей были представители казахстанской дипломатической миссии, местная диаспора, студенты и молодежь. Гастроли казахстанских артистов продолжатся и в других крупных городах Индии. Впереди – концерт в Бангалоре.
