Казахстанские артисты выступили в Индии

Казахстанские артисты выступили на 11-м Международном фестивале музыки и танца в индийском Ченнаи, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль объединил десятки артистов из более чем 25 стран, передает телеканал "24kz". Казахстан на сцене представили 68 участников.

В делегацию вошли:

Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева;

ансамбль танца "Гәкку";

Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.

"Одним из самых ярких моментов фестиваля стали совместные выступления казахстанских артистов с известными индийскими музыкантами Лакшминараяной Субраманиамом и Кавитой Кришнамурти", – говорится в репортаже.

Среди гостей были представители казахстанской дипломатической миссии, местная диаспора, студенты и молодежь. Гастроли казахстанских артистов продолжатся и в других крупных городах Индии. Впереди – концерт в Бангалоре.

22 января студент консерватории имени Курмангазы Арман Смайл впервые вышел на подиум Paris Fashion Week.