Карди Би надела необычный хиджаб
Американская рэперша Карди Би продемонстрировала свой нетипичный хиджаб во время визита в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.
Видео в платке популярная американская рэперша опубликовала в своем Instagram.
"Привет, Саудовская Аравия. Прибыла Халал Би", – подписала артистка пост.
В комментариях поклонники просто отшутились, оценив образ.
Ранее Карди Би сделала золотое украшение из пуповины своего новорожденного ребенка.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript