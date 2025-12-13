Карди Би надела необычный хиджаб

Американская рэперша Карди Би продемонстрировала свой нетипичный хиджаб во время визита в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.

Видео в платке популярная американская рэперша опубликовала в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardi B (@iamcardib) "Привет, Саудовская Аравия. Прибыла Халал Би", – подписала артистка пост. В комментариях поклонники просто отшутились, оценив образ. Ранее Карди Би сделала золотое украшение из пуповины своего новорожденного ребенка.

