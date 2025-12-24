#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511
602.72
6.49
Мир

В полиции Британии введут магнитные хиджабы для привлечения на службу мусульманок

Одежда, служебный костюм для полиции, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 04:59 Фото: Blue Light
Магнитные хиджабы с быстросъемным креплением могут ввести как форму одежды в полиции Великобритании с целью привлечения на службу мусульманок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, первой внедрить безопасный и удобный хиджаб для женщин-офицеров предложила 20 лет назад детектив-сержант Яссин Десаи, но на создание идеального изделия ушли долгие годы.

Фото: Blue Light

По словам Десаи, успешные боевые испытания магнитных хиджабов провели в Эндерби.

Конструкция позволяет нижней части отсоединиться, что предотвращает риск удушения, если хиджаб потянуть во время столкновения. При этом изделие сохраняет скромный и профессиональный внешний вид.

Работая с действующими офицерами-мусульманами, команда дизайнеров провела ряд испытаний на износостойкость, проверку безопасности, анализ материалов и сбор отзывов пользователей, прежде чем утвердить окончательный дизайн.

Магнитный хиджаб уже начали носить мусульманки в полиции Лестершира. Он привлек внимание и других служб экстренной помощи, Национальной службы здравоохранения и частного сектора Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный похитил сапфир стоимостью 150 тыс. евро, а также другие драгоценности при нападении на курьеров, перевозивших ювелирные изделия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах
16:28, 11 сентября 2023
Новая глава Министерства культуры высказалась о ношении хиджаба в школах
Ученые предупредили о серии мощных магнитных бурь в мае
21:04, 26 апреля 2025
Ученые предупредили о серии мощных магнитных бурь в мае
Без хиджаба: в Иране арестовали организаторов марафона
06:23, 08 декабря 2025
Без хиджаба: в Иране арестовали организаторов марафона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: