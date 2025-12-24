В полиции Британии введут магнитные хиджабы для привлечения на службу мусульманок

Магнитные хиджабы с быстросъемным креплением могут ввести как форму одежды в полиции Великобритании с целью привлечения на службу мусульманок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, первой внедрить безопасный и удобный хиджаб для женщин-офицеров предложила 20 лет назад детектив-сержант Яссин Десаи, но на создание идеального изделия ушли долгие годы.

Фото: Blue Light

По словам Десаи, успешные боевые испытания магнитных хиджабов провели в Эндерби.

Конструкция позволяет нижней части отсоединиться, что предотвращает риск удушения, если хиджаб потянуть во время столкновения. При этом изделие сохраняет скромный и профессиональный внешний вид.

Работая с действующими офицерами-мусульманами, команда дизайнеров провела ряд испытаний на износостойкость, проверку безопасности, анализ материалов и сбор отзывов пользователей, прежде чем утвердить окончательный дизайн.

Магнитный хиджаб уже начали носить мусульманки в полиции Лестершира. Он привлек внимание и других служб экстренной помощи, Национальной службы здравоохранения и частного сектора Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Париже неизвестный похитил сапфир стоимостью 150 тыс. евро, а также другие драгоценности при нападении на курьеров, перевозивших ювелирные изделия.