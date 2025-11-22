Популярная рэперша сделала золотое украшение из пуповины своего новорожденного ребенка
Фото: Instagram/iamcardib
Американская рэперша Карди Би продемонстрировала необычное украшение, созданное из пуповины ее новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание TMZ, пуповину предварительно высушили и придали ей форму сердца, после чего покрыли составом, имитирующим золото, превратив в декоративное ювелирное изделие.
Недавно родившийся ребенок стал для Карди Би четвертым и первым – от ее нынешнего партнера, футболиста Стефона Диггса. Представитель артистки в комментарии изданию People сообщил, что "Карди здорова и счастлива".
