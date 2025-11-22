Популярная рэперша сделала золотое украшение из пуповины своего новорожденного ребенка

Американская рэперша Карди Би продемонстрировала необычное украшение, созданное из пуповины ее новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание TMZ, пуповину предварительно высушили и придали ей форму сердца, после чего покрыли составом, имитирующим золото, превратив в декоративное ювелирное изделие.

Недавно родившийся ребенок стал для Карди Би четвертым и первым – от ее нынешнего партнера, футболиста Стефона Диггса. Представитель артистки в комментарии изданию People сообщил, что "Карди здорова и счастлива".

