Культура и шоу-бизнес

Популярная рэперша сделала золотое украшение из пуповины своего новорожденного ребенка

Карди Би, рэп, материнство , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 01:53 Фото: Instagram/iamcardib
Американская рэперша Карди Би продемонстрировала необычное украшение, созданное из пуповины ее новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание TMZ, пуповину предварительно высушили и придали ей форму сердца, после чего покрыли составом, имитирующим золото, превратив в декоративное ювелирное изделие.

Недавно родившийся ребенок стал для Карди Би четвертым и первым – от ее нынешнего партнера, футболиста Стефона Диггса. Представитель артистки в комментарии изданию People сообщил, что "Карди здорова и счастлива".

А ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова решила помириться с близким человеком.

Айсулу Омарова
