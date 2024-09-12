Популярная американская рэперша родила и рассекретила отца ребенка
Фото: Instagram/iamcardib
Американская рэперша Карди Би родила дочь и рассекретила отца ребенка, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram. Певица поделилась трогательными фотографиями с мужем Оффсетом и детьми прямо из палаты, опровергнув распространенную в иностранных СМИ новость о разводе.
Между тем, имя дочери пока рэперша не раскрыла.
1 августа Карди Би поделилась с поклонниками новостью, что в третий раз станет мамой. Об этом она написала в Instagram, опубликовав снимки на балконе на фоне ночного города. Карди Би позировала фотографу в алом платье с разрезом ниже пупка, не скрывающим увеличившийся живот.
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