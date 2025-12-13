Том Круз собирался снимать кино в открытом космосе, но передумал из-за Трампа
Фото: Instagram/tomcruise
Проект фильма с участием Тома Круза, предполагающий съемки в открытом космосе, был заморожен по политическим причинам, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет таблоид Page Six со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По его данным, голливудский актер отказался обращаться за поддержкой к президенту США Дональду Трампу, без участия которого невозможно получить разрешение на организацию подобных съемок. Для реализации проекта требовалась координация с NASA и одобрение федеральных властей.
Идея фильма с полетом в космос появилась у Круза еще в 2020 году. Тогда он планировал работать над проектом совместно с режиссером Дагом Лайманом, а на раннем этапе к обсуждению были привлечены компании SpaceX и NASA. Однако отсутствие политической поддержки привело к приостановке проекта.
