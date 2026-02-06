#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые показали, как бы выглядела из космоса Земля, на которой никогда не возникла жизнь

Космос, облака, небо, сферы, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 03:30 Фото: pixabay
Исследователи десятки лет предполагали, что без возникновения земной жизни наша планета радикально отличалась бы от сегодняшней, что ее нельзя было бы узнать не только на поверхности, но и из космоса, сообщает Zakon.kz.

По данным Naked Science, небо, как считается, было затянуто оранжевой дымкой от продуктов химических реакций атмосферного метана. Атмосферное давление не превышало половину от нынешнего.

Авторы новой работы на сайте Корнеллского университета смоделировали изменения ключевых факторов, типичных для доиндустриальной Земли, и опровергли эту теорию.

Ученые выяснили, что после своей смерти планктонные организмы уносят дефицитные в океане вещества с собой на дно, откуда те не возвращаются, подрывая экологическую стабильность морей и создавая в них обширные биологические пустыни.

Это одна из причин, по которой биомасса в морях в несколько раз меньше, чем на суше, хотя океан занимает намного большую площадь. Потепление, по мысли авторов, тоже вредно для планеты, хотя его причина тоже жизнь, на сей раз разумная. Оба примера, аргументируют ученые, показывают, что жизнь на длительных отрезках сама может вредить своему будущему выживанию.

Как ранее предполагали авторы работы, до появления жизни наша планета получала намного меньше солнечного излучения, чем сегодня (Солнце тогда грело на десятки процентов слабее), но не знала оледенений.

До появления фотосинтезирующей жизни, активно связывающей парниковые газы, ледников здесь не было. Если бы это было так, их не было и сегодня, как и настолько широко распространенного снежного покрова.

Ранее мы писали о том, что китайские ученые смогли вывести бабочку прямо в космосе.

Аксинья Титова
