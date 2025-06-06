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Культура и шоу-бизнес

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за смертельный трюк в "Миссия невыполнима"

Том Круз, трюки, &quot;Миссия невыполнима&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 11:01 Фото: Х/GWR
Американский актер Том Круз вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса. В этот раз благодаря трюку, исполненному на съемках последнего фильма франшизы "Миссия невыполнима", сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на официальных ресурсах Книги рекордов:

"Восьмая, последняя на сегодняшний день часть франшизы "Миссия невыполнима – Финальная расплата" по-настоящему подняла планку – зрелищные трюки Тома на съемках фильмах позволили ему вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком".

62-летний актер выполнил 16 дублей во время съемок сцены с прыжком. Он прыгал с вертолета с пропитанным зажигательной смесью парашютом, который позже воспламенялся и актер избавлялся от него. Для этого Круз открывал запасной парашют и успешно приземлялся.

"Ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков", – отметили в Книге рекордов.

Том Круз известен тем, что стремится самостоятельно выполнять как можно большее число трюков на киносъемках, утверждая, что это делает его фильмы более аутентичными. Чаще всего актер делает это на съемках лент франшизы "Миссия невыполнима", последняя из которых вышла в прокат в США в конце мая 2025 года.

Крузу также принадлежит другой титул в Книге рекордов Гиннесса – участие в самой длительной серии фильмов, собиравших более 100 млн долларов в прокате.

В ноябре 2024 года Том Круз поделился с поклонниками кадрами подготовки к смертельным трюкам во время съемок франшизы "Миссия невыполнима".

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Андрей Дюсупов
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