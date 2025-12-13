#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание

Лариса Долина, Полина Лурье, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 18:36 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Полина Лурье, приобретшая квартиру у певицы Ларисы Долиной и оставшаяся без денег и жилья, заявила, что за все время артистка ни разу с ней не связывалась, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила изданию aif.ru.

По словам Лурье, Долина не выходила с ней на контакт ни напрямую, ни через представителей. При этом неделю назад певица публично заявила о готовности вернуть покупательнице 112 миллионов рублей, полученных за квартиру.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко усомнилась в искренности намерений артистки. По ее мнению, Долина появилась в эфире федерального телеканала лишь после того, как ситуация приобрела широкий общественный резонанс и стала предметом активного обсуждения. Юрист выразила надежду, что заседание Верховного суда, назначенное на 16 декабря, позволит прояснить правовую позицию и окажет влияние на аналогичные дела.

Согласно регистрационным данным, собственником квартиры в настоящее время значится Полина Лурье.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

Позже певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, будет ли это сделано сразу или частями.

Айсулу Омарова
