Сбежавшая мать вернется домой в новом сезоне "Папиных дочек"

Стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала "Папины дочки. Новые", который станет логическим продолжением событий полнометражного фильма "Папины дочки. Мама вернулась", сообщает Zakon.kz.

По сюжету Даша в исполнении актрисы Анастасии Сиваевой возвращается в родные пенаты после двух лет отсутствия. Увы, воссоединение семьи выходит вовсе не таким радужным, как грезилось зрителям, ведь домочадцы успели отвыкнуть друг от друга.

Муж и дети живут по новым правилам, к которым Даше придется адаптироваться. В одной из серий персонаж даже ненадолго вернется к культовому готическому образу.

Параллельно развиваются линии других героев, уточняют создатели – онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС. В частности, Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в другой город, чем провоцирует конфликт с не готовым отпустить ее отцом.

Ранее поклонников сериала шокировала одна из его звезд Лиза Арзамасова.