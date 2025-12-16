#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Культура и шоу-бизнес

Сбежавшая мать вернется домой в новом сезоне "Папиных дочек"

&quot;Папины дочки&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 11:05 Фото: Instagram/tv_ctc
Стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала "Папины дочки. Новые", который станет логическим продолжением событий полнометражного фильма "Папины дочки. Мама вернулась", сообщает Zakon.kz.

По сюжету Даша в исполнении актрисы Анастасии Сиваевой возвращается в родные пенаты после двух лет отсутствия. Увы, воссоединение семьи выходит вовсе не таким радужным, как грезилось зрителям, ведь домочадцы успели отвыкнуть друг от друга.

Муж и дети живут по новым правилам, к которым Даше придется адаптироваться. В одной из серий персонаж даже ненадолго вернется к культовому готическому образу.

Параллельно развиваются линии других героев, уточняют создатели – онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС. В частности, Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в другой город, чем провоцирует конфликт с не готовым отпустить ее отцом.

Ранее поклонников сериала шокировала одна из его звезд Лиза Арзамасова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Нонна Гришаева рассказала, с кем из "папиных дочек" не перестала общаться после сериала
08:20, 05 февраля 2025
Нонна Гришаева рассказала, с кем из "папиных дочек" не перестала общаться после сериала
Звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно
16:30, 13 мая 2025
Звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно
Дочь актера, сыгравшего Полежайкина из "Папиных дочек", рассказала об ужасах жизни с ним
05:59, 28 октября 2025
Дочь актера, сыгравшего Полежайкина из "Папиных дочек", рассказала об ужасах жизни с ним
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: