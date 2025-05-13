Звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фото с подросшей дочкой, которую она родила от второго мужа, сообщает Zakon.kz.

Семейным селфи исполнительница роли Жени Васнецовой в популярном российском сериале поделилась в Instagram. На снимке – муж актрисы, коллега по цеху – Роман Набатов и их дочка, имя которой до сих пор в секрете.

Фото: Instagram/melnikovadsh

Второй брак и рождение третьего ребенка Дарья Мельникова тоже долго держала в секрете и удивила общественность, когда раскрыла эти важные события.

Первый раз Дарья была замужем за звездой фильма "9 рота" Артуром Смольяниновым. Свадьба состоялась в 2013 году. В браке родились два мальчика – Артур и Марк. Пара разошлась в 2020 году. А узнала общественность об этом в 2021 году.

Пока Дарья особо не распространяется о личной жизни, муж ее коллеги по сериалу Лизы Арзамасовой не прочь рассказать о своей супруге. На шоу "Осторожно: Собчак" Илья Авербух порассуждал о начале их отношений и разгневал поклонников Лизы.