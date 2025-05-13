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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно

звезды &quot;Папиных дочек&quot; Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:30 Фото: Instagram/melnikovadsh
Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фото с подросшей дочкой, которую она родила от второго мужа, сообщает Zakon.kz.

Семейным селфи исполнительница роли Жени Васнецовой в популярном российском сериале поделилась в Instagram. На снимке – муж актрисы, коллега по цеху – Роман Набатов и их дочка, имя которой до сих пор в секрете.

актриса Дарья Мельникова с мужем и дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:30

Фото: Instagram/melnikovadsh

Второй брак и рождение третьего ребенка Дарья Мельникова тоже долго держала в секрете и удивила общественность, когда раскрыла эти важные события.

Первый раз Дарья была замужем за звездой фильма "9 рота" Артуром Смольяниновым. Свадьба состоялась в 2013 году. В браке родились два мальчика – Артур и Марк. Пара разошлась в 2020 году. А узнала общественность об этом в 2021 году.

Пока Дарья особо не распространяется о личной жизни, муж ее коллеги по сериалу Лизы Арзамасовой не прочь рассказать о своей супруге. На шоу "Осторожно: Собчак" Илья Авербух порассуждал о начале их отношений и разгневал поклонников Лизы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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