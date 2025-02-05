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Культура и шоу-бизнес

Нонна Гришаева рассказала, с кем из "папиных дочек" не перестала общаться после сериала

Нонна Гришаева рассказала, с кем не перестала общаться после сериала, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 08:20 Фото: Instagram/grishaevanonna
Нонна Гришаева, сыгравшая Людмилу Сергеевну в "Папиных дочках", вернулась к работе и в продолжении популярного сериала. Актриса признается, что с одной из экранных наследниц она не переставала общаться "за кадром", сообщает Zakon.kz.

По информации Super, теплые отношения у актрисы сложились с Лизой Арзамасовой.

"Так получилось, что все эти годы, что не было съемок в сериале, мы продолжали встречаться по работе и на премии "Хрустальный Турандот". И потом Лизочка меня пригласила в свой спектакль", – рассказала актриса.

Звезда знаменитого сериала не скрывает, что ей нравятся все проекты Арзамасовой, поэтому ей приятно помогать.

С молодым поколением, то есть актрисами, сыгравшими внучек Людмилы в продолжении сериала, Нонна тоже сумела найти общий язык без особого труда. Артистка объясняет взаимопонимание способностями юных дарований.

Ранее сообщалось, что Ирина Безрукова поставила на место жену Евгения Петросяна.

Аксинья Титова
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