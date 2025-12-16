#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Назван самый прибыльный концерт 2025 года

Американская певица , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 11:51 Фото: Instagram/beyonce
Американская певица Бейонсе установила рекорд 2025 года: ее тур принес 55,7 миллиона долларов и продал 217 000 билетов, став самым прибыльным концертом года и одним из крупнейших в истории для выступлений на одной площадке среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Концерты Бейонсе в Лос-Анджелесе, собравшие более 50 миллионов долларов, стали самым крупным из зарегистрированных выступлений на одной площадке в 2025 году, превзойдя несколько концертов Coldplay в рамках их азиатского тура и семидневное пребывание Шакиры в Мехико.

Более того, это пятый по величине кассовый результат концерта в истории Boxscore и самый кассовый зарегистрированный концерт на одной площадке среди женщин за всю историю, утверждает Billboard.

Тур Cowboy Carter стартовал 28 апреля с последующими выступлениями 1, 4, 7 и 9 мая. В среднем Бейонсе зарабатывала 11,1 миллиона долларов за вечер, собирая на каждом концерте более 43 000 поклонников. Завершив этот недельный тур, она дала больше концертов на стадионе SoFi, чем любой другой артист в истории этой площадки, – восемь, включая три в 2023 году – с момента открытия стадиона в начале десятилетия.

Согласно предварительным данным, доходы Бейонсе от Cowboy Carter Tour превысили 1,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, кто будет звездой церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
