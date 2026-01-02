Названа самая подорожавшая в 2025 году к доллару валюта

По открытым биржевым данным, рубль по итогам прошлого года стал самой подорожавшей к доллару валютой – его курс укрепился почти на треть, сообщает Zakon.kz.

Как подсчитано РИА Новости, курс рубля по сравнению с декабрем 2024 года укрепился к доллару сразу на 31%.

На втором месте по этому показателю оказалась шведская крона (19,9%), а третью строку занял венгерский форинт (19,4%). Также в пятерку наиболее подорожавших к доллару мировых валют вошли колумбийское песо (на 18,9%) и чешская крона (на 17,2%).

При этом 10 валют из 45 наиболее значимых, напротив, закрыли предшествующий год "в минусе". Сильнее всего ослаб курс аргентинского песо – на 29,2%. Вместе с ним в тройку "антилидеров" вошли турецкая лира (18,3%) и ливийский динар (9,2%).

Также заметно просел к доллару курс шри-ланкийской рупии (на 5,5%), а замкнули пятерку непальская и индийская рупии, курсы которых ослабли к доллару на 5%.

Как заявил в конце декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, текущий крепкий курс рубля отражает реальное соотношение спроса и предложения в условиях достаточно высоких процентных ставок.

Ранее стали известны курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 января.