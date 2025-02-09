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Наука и технологии

Январь 2025 года стал самым жарким в истории, превзойдя все ожидания ученых

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 23:37 Фото: freepik
Январь 2025 года установил новый температурный рекорд, став самым теплым за весь период метеорологических наблюдений, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейской службы мониторинга изменений климата Copernicus, средняя глобальная температура в прошлом месяце превысила доиндустриальный уровень на 1,75°C. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

Эта тенденция продолжает череду рекордных температурных максимумов, наблюдавшихся в 2023 и 2024 годах, что вызывает серьезную обеспокоенность среди климатологов.

Ранее ученые предполагали, что после пика потепления, вызванного феноменом Эль-Ниньо, начнется охлаждение, связанное с фазой Ла-Нинья, что должно было несколько снизить глобальные температуры. Однако этого не произошло: январь 2025 года оказался на 0,09°C теплее предыдущего рекордного января 2024 года. Это стало неожиданностью, поскольку за последние 60 лет фазы Ла-Нинья всегда приводили к понижению температур по сравнению с периодами Эль-Ниньо.

По мнению экспертов, причиной сохраняющегося потепления могло стать слабое проявление Ла-Нинья в этом году, которое, вероятно, не смогло компенсировать накопленное тепло. Согласно прогнозам, этот феномен может полностью исчезнуть уже к марту. Дополнительно ситуация усугубляется аномально высокими температурами поверхности океанов, которые играют ключевую роль в глобальном климате, поглощая избыток тепла и углекислого газа.

Специалисты предупреждают, что любое дальнейшее повышение температуры увеличивает риск экстремальных погодных явлений — тепловых волн, засух и ливней. Хотя достигнутые показатели пока не означают стабильного превышения целевого порога Парижского соглашения в 1,5°C, они сигнализируют о тревожном приближении к этому рубежу.

Среди возможных факторов, способствующих росту температур, ученые называют снижение выбросов серы из-за перехода на более экологичное судовое топливо. Это изменение привело к уменьшению отражательной способности облаков, что могло усилить нагрев атмосферы. В то же время основной причиной долгосрочного потепления остается сжигание ископаемого топлива, что подчеркивают исследователи, продолжая изучать влияние различных факторов на климатические изменения.

Ранее стало известно, что изменение климата влияет на частоту землетрясений. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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