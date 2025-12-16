"Только Бог и я знаем": Макпал Исабекова показала место своей "боли"
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала в социальных сетях видео, поддерживая тренд "Покажи, где тебе плохо, но никто об этом не знает", сообщает Zakon.kz.
Под роликом Макпал написала:
"Только Бог и я знаем, через что я проходила тогда, что творилось у меня внутри, ну и, наверное, моя дочь, которая была под сердцем".
Ролик сопровождала композиция MONA "Воин и дракон" (OST "Ониксовый шторм").
Подписчики звезды отреагировали на публикацию, оставляя под ней слова поддержки:
- Только женщины могут боль трансформировать в силу.
- Пусть у вас все будет хорошо.
- Мое восхищение, Макпал.
Так исполнительница своей внутренней силой и личными переживаниями, которые скрывала от посторонних.
