Культура и шоу-бизнес

"Только Бог и я знаем": Макпал Исабекова показала место своей "боли"

Казахстанская певица Макпал Исабекова, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 03:30 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала в социальных сетях видео, поддерживая тренд "Покажи, где тебе плохо, но никто об этом не знает", сообщает Zakon.kz.

Под роликом Макпал написала:

"Только Бог и я знаем, через что я проходила тогда, что творилось у меня внутри, ну и, наверное, моя дочь, которая была под сердцем".

Ролик сопровождала композиция MONA "Воин и дракон" (OST "Ониксовый шторм").

Подписчики звезды отреагировали на публикацию, оставляя под ней слова поддержки:

  • Только женщины могут боль трансформировать в силу.
  • Пусть у вас все будет хорошо.
  • Мое восхищение, Макпал.

Так исполнительница своей внутренней силой и личными переживаниями, которые скрывала от посторонних.

Ранее Анджелина Джоли впервые снялась, показав шрамы после мастэктомии.

Аксинья Титова
Читайте также
Макпал Исабекова впервые показала сына
18:12, 14 февраля 2023
Макпал Исабекова впервые показала сына
Макпал Исабекова впервые показала мужа
18:24, 22 октября 2024
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова трогательно поздравила своего первенца с днем рождения
05:25, 28 июня 2024
Макпал Исабекова трогательно поздравила своего первенца с днем рождения
