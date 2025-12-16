"Только Бог и я знаем": Макпал Исабекова показала место своей "боли"

Фото: Instagram/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала в социальных сетях видео, поддерживая тренд "Покажи, где тебе плохо, но никто об этом не знает", сообщает Zakon.kz.

Под роликом Макпал написала: "Только Бог и я знаем, через что я проходила тогда, что творилось у меня внутри, ну и, наверное, моя дочь, которая была под сердцем". Ролик сопровождала композиция MONA "Воин и дракон" (OST "Ониксовый шторм"). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Исабекова Макпал (@makosyai) Подписчики звезды отреагировали на публикацию, оставляя под ней слова поддержки: Только женщины могут боль трансформировать в силу.

Пусть у вас все будет хорошо.

Мое восхищение, Макпал. Так исполнительница своей внутренней силой и личными переживаниями, которые скрывала от посторонних. Ранее Анджелина Джоли впервые снялась, показав шрамы после мастэктомии.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: