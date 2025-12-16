#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
519.61
610.13
6.54
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые снялась, показав шрамы после мастэктомии

Анджелина Джоли, шрамы, фото , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 23:29 Фото: wikimedia/Harald Krichel
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые публично продемонстрировала шрамы, оставшиеся после перенесенной мастэктомии, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 16 декабря появились в ее Instagram.

Фото: Instagram/angelinajolie

50-летняя Джоли стала героиней нового выпуска журнала TIME. На обложке актриса позирует в черном кардигане без бюстгальтера, прикрывая грудь. Образ дополнили распущенные волосы и макияж в естественных тонах. Съемка приурочена к выходу фильма "Кутюр", в котором Джоли исполнила роль американского режиссера, столкнувшегося с диагнозом рак груди.

В 2013 году актриса решилась на профилактическую операцию после того, как генетическое тестирование выявило у нее мутацию гена BRCA1, значительно повышающую риск развития онкологических заболеваний. В апреле того же года Джоли перенесла двустороннюю мастэктомию с последующей реконструкцией груди с использованием имплантатов.

Позднее, в 2015 году, Джоли также перенесла операцию по удалению яичников в рамках профилактики рака.

А ранее Верховный суд России 16 декабря отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках и направил спор на новое рассмотрение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Анджелину Джоли обвиняют в преследовании Брэда Питта
04:59, 23 июня 2025
Анджелину Джоли обвиняют в преследовании Брэда Питта
Анджелина Джоли рассказала, почему никто из ее детей не станет актером
04:20, 30 октября 2024
Анджелина Джоли рассказала, почему никто из ее детей не станет актером
С кем и как Анджелина Джоли отметила свое 50-летие
01:54, 06 июня 2025
С кем и как Анджелина Джоли отметила свое 50-летие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: