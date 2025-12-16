Анджелина Джоли впервые снялась, показав шрамы после мастэктомии

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые публично продемонстрировала шрамы, оставшиеся после перенесенной мастэктомии, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 16 декабря появились в ее Instagram.

Фото: Instagram/angelinajolie

50-летняя Джоли стала героиней нового выпуска журнала TIME. На обложке актриса позирует в черном кардигане без бюстгальтера, прикрывая грудь. Образ дополнили распущенные волосы и макияж в естественных тонах. Съемка приурочена к выходу фильма "Кутюр", в котором Джоли исполнила роль американского режиссера, столкнувшегося с диагнозом рак груди.

В 2013 году актриса решилась на профилактическую операцию после того, как генетическое тестирование выявило у нее мутацию гена BRCA1, значительно повышающую риск развития онкологических заболеваний. В апреле того же года Джоли перенесла двустороннюю мастэктомию с последующей реконструкцией груди с использованием имплантатов.

Позднее, в 2015 году, Джоли также перенесла операцию по удалению яичников в рамках профилактики рака.

