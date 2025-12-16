#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Диброва впервые вышла в свет с любовником

Шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 14:40 Фото: Instagram/polinadibrova
Экс-супругу российского телеведущего заметили в компании миллиардера Романа Товстика на новогодней вечеринке ее женского клуба, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии Диброва появилась в эффектном серебристом платье в пол, тогда как ее кавалер, судя по всему, не стал слишком заморачиваться с образом.

Фото: Instagram/starhit.ru

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 25 сентября текущего года после 16 лет брака.

Еще ранее она ответила на многочисленные обвинения в измене. Так, по словам женщины, она не обманывала экс-супруга и сразу рассказала ему о завязавшихся отношениях с бизнесменом. В курсе якобы была и жена Романа Товстика, которой немедленно объявили о разводе.

