Культура и шоу-бизнес

Жансая Абдумалик показала редкие фото с мужем в честь особого дня

шахматистка Жансая Абдумалик, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 17:36 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик, которая не так часто делится подробностями своей личной жизни, накануне сделала исключение. Причина – годовщина со дня свадьбы, сообщает Zakon.kz.

17 декабря 2025 года в Instagram-Stories Абдумалик сначала опубликовала огромный букет роз, который получила от супруга – бизнесмена Нурахмета Нуриева.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Затем 25-летняя шахматистка показала редкие кадры с мужем, в том числе свадебные.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

"С годовщиной", – трогательно обратилась к мужу Жансая.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 17:36
Жансая Абдумалик ответила, почему бросила шахматы и как назвала первенца

8 августа 2025 года Жансая Абдумалик приятно удивила поклонников, опубликовав фото, в котором показала заметно округлившийся живот. Подписчики предположили, что снимок был сделан еще зимой и что шахматистка уже родила, и принялись поздравлять спортсменку с пополнением в семье. 10 августа она подтвердила, что стала мамой и поблагодарила всех за поздравления и теплые слова.

Читайте также
25-летняя Жансая Абдумалик подтвердила, что стала мамой
10:35, 11 августа 2025
25-летняя Жансая Абдумалик подтвердила, что стала мамой
Жансая Абдумалик вышла замуж и опубликовала свадебные фото
20:25, 24 апреля 2023
Жансая Абдумалик вышла замуж и опубликовала свадебные фото
Жансая Абдумалик резко поставила точку попыткам поклонников познакомиться с ней
10:10, 05 июня 2025
Жансая Абдумалик резко поставила точку попыткам поклонников познакомиться с ней
