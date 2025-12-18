Жансая Абдумалик показала редкие фото с мужем в честь особого дня

Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик, которая не так часто делится подробностями своей личной жизни, накануне сделала исключение. Причина – годовщина со дня свадьбы, сообщает Zakon.kz.

17 декабря 2025 года в Instagram-Stories Абдумалик сначала опубликовала огромный букет роз, который получила от супруга – бизнесмена Нурахмета Нуриева.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

Затем 25-летняя шахматистка показала редкие кадры с мужем, в том числе свадебные.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

"С годовщиной", – трогательно обратилась к мужу Жансая.

8 августа 2025 года Жансая Абдумалик приятно удивила поклонников, опубликовав фото, в котором показала заметно округлившийся живот. Подписчики предположили, что снимок был сделан еще зимой и что шахматистка уже родила, и принялись поздравлять спортсменку с пополнением в семье. 10 августа она подтвердила, что стала мамой и поблагодарила всех за поздравления и теплые слова.