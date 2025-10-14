Жансая Абдумалик ответила, почему бросила шахматы и как назвала первенца

Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик сегодня, 14 октября 2025 года, ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram о возвращении к любимому делу и малыше, сообщает Zakon.kz.

В частности, у 25-летней спортсменки спросили, почему она бросила шахматы.

"Потому что я занялась другими важными делами", – ответила Жансая, опубликовав фото, сделанное во время беременности.

Также она рассказала, когда вернется к любимому делу.

"Шахматы всегда будут частью моей жизни, но сейчас я живу другим этапом – семьей, материнством, внутренним восстановлением. Когда почувствую, что снова хочу за доску, – вернусь. Если не захочу, значит, займусь другими не менее важными делами", – поделилась Абдумалик.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

На вопрос: "Как назвали малыша?" Жансая ответила фотографией посуды, которую используют при проведении обряда "қырқынан шығару". Из надписи на ней стало известно, что шахматистка родила мальчика, которому дали имя Ансар.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

8 августа 2025 года Жансая Абдумалик приятно удивила поклонников, опубликовав фото, в котором показала заметно округлившийся живот. Подписчики предположили, что снимок был сделан еще зимой и что шахматистка уже родила, и принялись поздравлять спортсменку с пополнением в семье. 10 августа она подтвердила, что стала мамой и поблагодарила всех за поздравления и теплые слова.