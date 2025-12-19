"Стучала в дверь беда": Алла Пугачёва выпустила новую песню

76-летняя народная артистка СССР сделала предновогодний подарок поклонникам, выпустив 19 декабря 2025 года новую песню под названием "Давай просто жить", сообщает Zakon.kz.

Автором музыки и слов выступил композитор Алексей Малахов. Поэт также рассказал, что написал этот трек после своего общения с Пугачевой:

"Однажды Алла Борисовна рассказала мне одну историю. Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щелкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние. Так и родилась идея песни, о том, что в этом мире вечной суеты самое важное – не спешить. Просто жить. Иногда одна история меняет все. И превращается в музыку".

Комментаторы с теплотой отозвались на премьеру, оставив многочисленные теплые отзывы.

Живем дальше, Алла Борисовна! Пойте, пожалуйста.

Узнаю фирменный стиль А.Б.Пугачёвой, которого сейчас так не хватает! Хит! Ура!

Ведь это так просто – просто жить.

Даже, если Алла будет петь шепотом, это будет все равно супер.

Песен Аллы Борисовны всегда не хватает! Любое появление это праздник! Спасибо.

Песня – мотиватор.

Очень глубокая песня. Очень эмоциональное исполнение. Спасибо, – пишут фанаты.

