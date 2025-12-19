"Дружная семья": Макпал Исабекова рассказала о самых заветных мечтах

Казахстанская певица Макпал Исабекова в Instagram открыла рубрику "Вопрос-Ответ". Так, поклонников ее творчества интересовали особенности диеты, музыкальные планы и мечты, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Сладкий ноябрь" решила высказаться по полной.

Как оказалось, артистка мечтает о мире во всем мире, выспаться и о популярном бургере из McDonald’s.

Еще Исабекова не прочь сходить в хорошую баню и обзавестись новым iPhone.

"Съездить в горы (желательно с ночевкой), о Мальдивах, большой и дружной семье (чтобы у моих детей были еще братья и сестры), о густых здоровых волосах, о золотом браслете с россыпью бриллиантов, сходить в кино (я там год не была)". Макпал Исабекова

В завершение певица уточнила: главное, чтобы все люди были счастливы и любили друг друга.

