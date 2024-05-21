Алла Пугачева выпустила новую песню и клип

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", а также опубликовала клип на YouTub, сообщает Zakon.kz.

Слова для песни написал Михаил Гуцериев, музыку - Андрей Мисин.

К среде клип набрал 30 489 просмотров в Youtube и 4 тысячи лайков.

Подписчики официального канала отметили, что Алла смогла удивить, когда уже нечему удивляться.

Ранее Пугачева 14 мая 2024 года порадовала своих поклонников новым постом в Instagram. Примадонна опубликовала видео и фотографии с концерта рок-группы "ДДТ".

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В "P.S" вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Звукорежиссер Пугачевой Анатолий Лопатин заявил, что эти композиции не записывались на студии.

