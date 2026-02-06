"Появляется пространство для новой любви": 42-летняя Алсу восхитила фанатов

Известная российская певица Алсу Абрамова сегодня, 6 февраля 2026 года, выпустила новую песню и мини-клип на нее. Соответствующие публикации появились на странице 42-летней артистки в Instagram и вызвали восторг поклонников, сообщает Zakon.kz.

Премьера песни "Армагеддон" состоялась в пятницу.

"В этой композиции армагеддон – не катастрофа, а важный этап взросления и обновления. Это момент, когда рушатся иллюзии, исчезает боль прошлого и появляется пространство для новой любви, спокойствия и света", – написала Алсу под публикацией.

По словам певицы, ее новая песня "о том, как важно позволить себе прожить боль, чтобы потом снова научиться дышать, любить и верить".

"Спасибо, Егор Головацкий, что так чутко сумел прочувствовать и понять женскую душу", – поблагодарила Алсу автора песни.

С радостным событием артистку поздравили поклонники, которые отметили, что после развода их кумир расцветает на глазах. По их словам, Алсу в новой композиции спела о личной истории:

"Сильная песня".

"Спасибо, Алсу! До мурашек".

"Наконец, сильный крутой трек".

"Какой же фантастической красоты женщина".

"Алсу, в этом клипе вы как никогда прекрасны".

"До мурашек красиво все в этом видео: и Алсу, и голос".

"Спасибо вам, что сумели так исполнить эту песню! Люблю".

"Поздравляю с первой премьерой 2026 года! Очень сильная, глубокая песня".

"Боже, как же вы мне сейчас нравитесь! Дорогая, роскошная, самодостаточная! И песни просто в самую душу".

"Всегда чувствуется, когда артист поет о личной истории, это всегда до глубины души и мурашек. Как же сильно и красиво, слушаю на повторе".

"По настроению чувствуется, что прям личная песня. Думаю, что и люди тепло воспримут. Удачи, Алсу! Ты расцветаешь у нас на глазах и это невозможно скрывать! Мы рады".

Ранее сообщалось, что у разведенной Алсу появился богатый поклонник из криптосферы. Подробнее об этом – по ссылке.