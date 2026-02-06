"Появляется пространство для новой любви": 42-летняя Алсу восхитила фанатов
Премьера песни "Армагеддон" состоялась в пятницу.
"В этой композиции армагеддон – не катастрофа, а важный этап взросления и обновления. Это момент, когда рушатся иллюзии, исчезает боль прошлого и появляется пространство для новой любви, спокойствия и света", – написала Алсу под публикацией.
По словам певицы, ее новая песня "о том, как важно позволить себе прожить боль, чтобы потом снова научиться дышать, любить и верить".
"Спасибо, Егор Головацкий, что так чутко сумел прочувствовать и понять женскую душу", – поблагодарила Алсу автора песни.
С радостным событием артистку поздравили поклонники, которые отметили, что после развода их кумир расцветает на глазах. По их словам, Алсу в новой композиции спела о личной истории:
- "Сильная песня".
- "Спасибо, Алсу! До мурашек".
- "Наконец, сильный крутой трек".
- "Какой же фантастической красоты женщина".
- "Алсу, в этом клипе вы как никогда прекрасны".
- "До мурашек красиво все в этом видео: и Алсу, и голос".
- "Спасибо вам, что сумели так исполнить эту песню! Люблю".
- "Поздравляю с первой премьерой 2026 года! Очень сильная, глубокая песня".
- "Боже, как же вы мне сейчас нравитесь! Дорогая, роскошная, самодостаточная! И песни просто в самую душу".
- "Всегда чувствуется, когда артист поет о личной истории, это всегда до глубины души и мурашек. Как же сильно и красиво, слушаю на повторе".
- "По настроению чувствуется, что прям личная песня. Думаю, что и люди тепло воспримут. Удачи, Алсу! Ты расцветаешь у нас на глазах и это невозможно скрывать! Мы рады".
