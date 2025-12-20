Знак бесконечности и слова о счастье: в семье Арзамасовой и Авербуха важное событие

Российская звездная пара – актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух – отметили важную дату, сообщает Zakon.kz.

Их семье исполнилось 5 лет. В связи с этим они в Instagram оставили друг другу послания.

"Мне сейчас кажется, что так и было… А с другой стороны – нереально. Мы моргнуть не успели, а вот уже и первый юбилей нашей семьи. И времени мы зря не теряли! Нам 5 лет, а рядышком – Лиечка и Лёвушка – такие родные, такие очаровательные, такие разные, такие яркие и самобытные! Вот зачем Ангелы соединяют людей: для того, чтобы это счастье появлялось на свет! Я не представляю мир на земле без этих двоих наших Чудес!!! Но самое главное – А∞А…", – написала 30-летняя звезда сериала "Папины дочки".

Знака бесконечности придержался и 52-летний Авербух.

"5 лет – как один бесконечный день, наполненный счастьем… Спасибо, любимая, за каждую секунду нашей бесконечности! А∞А", – подписал он свой пост.

18 декабря 2025 года Илье Авербуху исполнилось 52 года, в связи с чем Елизавета Арзамасова публично обратилась к нему.