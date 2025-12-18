#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова публично обратилась к Илье Авербуху

актриса Елизавета Арзамасова, фигурист и тренер Илья Авербух, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 11:12 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Сегодня, 18 декабря 2025 года, свой личный праздник отмечает российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы Илья Авербух. В связи с этим к нему публично обратилась супруга – актриса Елизавета Арзамасова, сообщает Zakon.kz.

30-летняя звезда сериала "Папины дочки" опубликовала редкие семейные кадры с мужем, под которым поздравила его с 52-летием.

"С днем рождения, Илюша! Я так тобой горжусь! Ты – лучший отец! Лучший муж! Лучший сын и брат! И ты достоин всего самого лучшего за твое трудолюбие, талант, заботу, за твой вклад в судьбы многих-многих людей! Я всегда буду стараться быть тебе поддержкой во всем сложном, что могу облегчить, и радостью – в повседневности. Счастье видеть твою улыбку при взгляде на Лиечку и Лёвушку! Очень хочу их научить главному – любить и радовать близких. А тебе пожелать самого простого, но такого важного: здоровья, вдохновения, счастья, полетного состояния, благополучия – и все это – рядышком…", – написала Арзамасова.

Слова Лизы тронули ее подписчиков, которые присоединились к поздравлениям:

  • "Мои поздравления имениннику! Счастья, здоровья и благополучия!"
  • "Какое чуткое, нежное, глубокое поздравление! Всех вас с днем рождения!"
  • "С днем рождения именинника! Всех благ! Как же мне нравится ваша пара".
  • "Поздравляю! Желаю вам от всей души счастья, любви, долголетия, благополучия и крепкого здоровья!"
  • "Поздравляю Илью! Берегите друг друга. Вы очень красивая семья и дай вам Бог всего самого доброго!"
  • "Так трогательно! Полетного состояния – классно! Илью с днем рождения, пусть все будет лучше, чем мечтается".
  • "Поздравляю! Ваша семья – пример для многих! Пусть всегда счастье и улыбки никогда не покидают вашу семью. Здоровья и благополучия".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 11:12
Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника

Ранее мы писали, что Лиза Арзамасова посвятила пост Дню матери, который отмечали в России 30 ноября 2025 года. Актриса поделилась снимками со своей мамой, 55-летней Юлией Арзамасовой, и детьми – Львом и Лией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
К 51-летнему Илье Авербуху обратилась Лиза Арзамасова
17:47, 18 декабря 2024
К 51-летнему Илье Авербуху обратилась Лиза Арзамасова
В семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой – еще один важный праздник
18:16, 19 декабря 2024
В семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой – еще один важный праздник
Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника
10:48, 18 августа 2025
Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: