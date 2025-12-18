Лиза Арзамасова публично обратилась к Илье Авербуху
30-летняя звезда сериала "Папины дочки" опубликовала редкие семейные кадры с мужем, под которым поздравила его с 52-летием.
"С днем рождения, Илюша! Я так тобой горжусь! Ты – лучший отец! Лучший муж! Лучший сын и брат! И ты достоин всего самого лучшего за твое трудолюбие, талант, заботу, за твой вклад в судьбы многих-многих людей! Я всегда буду стараться быть тебе поддержкой во всем сложном, что могу облегчить, и радостью – в повседневности. Счастье видеть твою улыбку при взгляде на Лиечку и Лёвушку! Очень хочу их научить главному – любить и радовать близких. А тебе пожелать самого простого, но такого важного: здоровья, вдохновения, счастья, полетного состояния, благополучия – и все это – рядышком…", – написала Арзамасова.
Слова Лизы тронули ее подписчиков, которые присоединились к поздравлениям:
- "Мои поздравления имениннику! Счастья, здоровья и благополучия!"
- "Какое чуткое, нежное, глубокое поздравление! Всех вас с днем рождения!"
- "С днем рождения именинника! Всех благ! Как же мне нравится ваша пара".
- "Поздравляю! Желаю вам от всей души счастья, любви, долголетия, благополучия и крепкого здоровья!"
- "Поздравляю Илью! Берегите друг друга. Вы очень красивая семья и дай вам Бог всего самого доброго!"
- "Так трогательно! Полетного состояния – классно! Илью с днем рождения, пусть все будет лучше, чем мечтается".
- "Поздравляю! Ваша семья – пример для многих! Пусть всегда счастье и улыбки никогда не покидают вашу семью. Здоровья и благополучия".
