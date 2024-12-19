В семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой – еще один важный праздник

Сегодня, 19 декабря 2024 года, российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова отмечают годовщину, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 18 декабря, звезда "Папиных дочек" поздравила мужа с днем рождения. Авербуху исполнился 51 год.

"А сегодня у нашей семьи еще один праздник: создание! С того дня, как мы официально стали мужем и женой, прошло четыре года… Заходим на пятый круг полета с новым пассажиром на борту, с доченькой. А еще – с радостью, нежностью, доверием и любовью", – написала Лиза в Instagram в четверг, опубликовав фото с супругом.

Подписчики поздравили актрису и фигуриста с двойным праздником и пожелали им счастья и благополучия:

"Любовь в одном взгляде".

"От всего сердца поздравляю, ребята!"

"С двойным праздником, Лиза! Это очень круто!"

"Прекрасный союз у вас, Лиза! Счастья и благополучия, долголетия вашей семье!"

"Поздравляю вас, Лизонька и Илья! Самого доброго вам и прекрасного вашей замечательной семье".

"Кружитесь бесконечно, возвращайтесь в точку отсчета и празднуйте это замечательное событие. Любви, гармонии, благополучия".

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Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 года в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия. В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.